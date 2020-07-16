https://ria.ru/20200716/1574423003.html
Врач рассказал о серьезной опасности перепадов погоды
Военный врач и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с телеканалом "Звезда" напомнил, что для пожилых и людей с хроническими заболеваниями опасны РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:21
2020-07-16T10:21
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РИА Новости
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россия, погода, здоровье - общество, давление, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Военный врач и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с телеканалом "Звезда
" напомнил, что для пожилых и людей с хроническими заболеваниями опасны перепады погоды и атмосферного давления
.
Он пояснил, что при резком падении атмосферного давления может возникнуть нечто подобное на кессонную болезнь — она, по словам врача, знакома аквалангистам. Газы, как пояснил Хорошев, скапливаются в крови, а когда человек всплывает с глубины, то это приводит к их "закипанию", сосуды не выдерживают и оказываются закупоренными. Хорошев подчеркнул, что подобное может произойти с любым, а если не оказать медицинскую помощь вовремя — человеку грозит смерть. Не менее опасно и увеличение давления — оно губительно действует на людей с гипертонической болезнь, аллергией и бронхиальной астмой.
Метеозависимыми к 40 годам, как подчеркнул Хорошев, становятся около 95 процентов людей. Чтобы снизить влияние перемены погоды на организм, врач посоветовал вести правильный образ жизни с молодости. Хорошев порекомендовал принимать утром контрастный душ, а также много гулять.
"Ходьба – великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним", — пояснил он.
Важно соблюдать режим и ложиться спать в одно и то же время, высыпаться, а также не забывать о полноценном питании и "не лишать себя белков".