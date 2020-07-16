Врач рассказал о серьезной опасности перепадов погоды

Он пояснил, что при резком падении атмосферного давления может возникнуть нечто подобное на кессонную болезнь — она, по словам врача, знакома аквалангистам. Газы, как пояснил Хорошев, скапливаются в крови, а когда человек всплывает с глубины, то это приводит к их "закипанию", сосуды не выдерживают и оказываются закупоренными. Хорошев подчеркнул, что подобное может произойти с любым, а если не оказать медицинскую помощь вовремя — человеку грозит смерть. Не менее опасно и увеличение давления — оно губительно действует на людей с гипертонической болезнь, аллергией и бронхиальной астмой.