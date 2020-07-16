В Магаданской области умер шестой пациент с COVID-19

"У заболевшего имелись признаки респираторного заболевания, отмечались небольшие колебании температуры тела. Возраст пациента – 71 год. Он имел ряд хронических заболеваний, характерных для своего возраста. Спустя 10 дней после поступления в стационар у пациента резко ухудшилось самочувствие, стала развиваться тяжелая вирусная пневмония. Больного сразу же перевели в палату реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все предпринимаемые врачами меры, больного спасти не удалось. Проведенное вскрытие умершего подтвердило диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.