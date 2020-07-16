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В Магаданской области умер шестой пациент с COVID-19
Пожилой мужчина с коронавирусом скончался в Магаданской области, это шестой летальный случай в регионе, сообщило в четверг министерство здравоохранения Колымы. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество

В Магаданской области умер шестой пациент с COVID-19

10:15 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МАГАДАН, 16 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожилой мужчина с коронавирусом скончался в Магаданской области, это шестой летальный случай в регионе, сообщило в четверг министерство здравоохранения Колымы.
"У заболевшего имелись признаки респираторного заболевания, отмечались небольшие колебании температуры тела. Возраст пациента – 71 год. Он имел ряд хронических заболеваний, характерных для своего возраста. Спустя 10 дней после поступления в стационар у пациента резко ухудшилось самочувствие, стала развиваться тяжелая вирусная пневмония. Больного сразу же перевели в палату реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все предпринимаемые врачами меры, больного спасти не удалось. Проведенное вскрытие умершего подтвердило диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 1142 человека, 659 вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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