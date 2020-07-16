В Крыму выявили 17 новых случаев COVID-19

"За 15 июля на территории республики Крым зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции… Всего на текущий период в республике зарегистрировано 917 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 671 человек", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".