В Крыму выявили 17 новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 15 июля на территории республики Крым зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции… Всего на текущий период в республике зарегистрировано 917 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 671 человек", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Крыма, которые проводят тестирование на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1495 человек, отметил он.
Лечение в медицинских учреждениях проходят 215 человек, выписаны с выздоровлением 671. За весь период с начала пандемии умерли 12 человек с подтвержденным COVID-19, сообщили в минздраве Крыма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.