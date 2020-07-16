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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574422766.html
В Крыму выявили 17 новых случаев COVID-19
Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
минздрав крыма
сергей аксенов (политик)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, минздрав крыма, сергей аксенов (политик)

В Крыму выявили 17 новых случаев COVID-19

10:12 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За 15 июля на территории республики Крым зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции… Всего на текущий период в республике зарегистрировано 917 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 671 человек", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Крыма, которые проводят тестирование на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1495 человек, отметил он.
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Лечение в медицинских учреждениях проходят 215 человек, выписаны с выздоровлением 671. За весь период с начала пандемии умерли 12 человек с подтвержденным COVID-19, сообщили в минздраве Крыма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМинздрав КрымаСергей Аксенов (политик)
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