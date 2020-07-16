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В Пермском крае завели дело из-за загрязнения реки Кама
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:10
уралхим
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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уралхим, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

В Пермском крае завели дело из-за загрязнения реки Кама

10:10 16.07.2020
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Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, повлекшие превышение установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов.
"По факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, проводится химическая экспертиза.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу березниковского предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.
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В понедельник, 13 июля, краевая прокуратура подтвердила факт загрязнения Камы, выявив превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона. В среду представитель Росводресурсов заявил, что предельно допустимая концентрация хлоридов в реке Каме вблизи Березников Пермского края с 13 июля не превышает нормы.
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УралхимСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
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