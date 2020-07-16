В Пермском крае завели дело из-за загрязнения реки Кама

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи в Следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, повлекшие превышение установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов.

"По факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, проводится химическая экспертиза.

Ранее " Уралхим ", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу березниковского предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.