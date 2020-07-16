https://ria.ru/20200716/1574422696.html
В Пермском крае завели дело из-за загрязнения реки Кама
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:10
2020-07-16T10:10
уралхим
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_58d9081c95be9e34f00f5cf7d2a37a34.jpg
https://ria.ru/20200716/1574418969.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_58d9081c95be9e34f00f5cf7d2a37a34.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_83512becee95b415d7b034055351251f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_0ac2b81b886fe9baf060dfecdcf1b0ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралхим, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Следователи в Пермском крае
завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама, сообщается на сайте СК
РФ.
По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, повлекшие превышение установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов.
"По факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, проводится химическая экспертиза.
Ранее "Уралхим
", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу березниковского предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.
В понедельник, 13 июля, краевая прокуратура подтвердила факт загрязнения Камы, выявив превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона. В среду представитель Росводресурсов заявил, что предельно допустимая концентрация хлоридов в реке Каме вблизи Березников Пермского края с 13 июля не превышает нормы.