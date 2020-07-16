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В Воронежской области выявили 112 новых случаев COVID-19
Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, скончался один пациент, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области выявили 112 новых случаев COVID-19

10:06 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, скончался один пациент, сообщает правительство региона.
По данным на среду, в области с подтвержденным диагнозом был 9631 пациент, выздоровели 8234, умерли 83.
"Воронежская область, 09:49 (мск), четверг, 16 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9 743. Выздоровели: 8 688. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 112 новых случаев COVID-19. Новый летальный случай был зафиксирован через четверо суток после предыдущего.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
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