Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости.