https://ria.ru/20200716/1574422324.html
Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью
Белоруссия в августе получит второй танкер с американской нефтью объемом 80 тысяч тонн, сообщил в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:03
2020-07-16T13:31
белнефтехим
клайпеда
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белнефтехим, клайпеда, белоруссия, сша, в мире