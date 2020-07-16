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Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью
Белоруссия в августе получит второй танкер с американской нефтью объемом 80 тысяч тонн, сообщил в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:31
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белнефтехим, клайпеда, белоруссия, сша, в мире

Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью

10:03 16.07.2020 (обновлено: 13:31 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной танкер
Нефтяной танкер
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной танкер. Архивное фото
МИНСК, 16 июл — РИА Новости. Белоруссия в августе получит второй танкер с американской нефтью объемом 80 тысяч тонн, сообщил в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости.

По его словам, из литовского порта в Клайпеде по железной дороге нефть будет транспортирована на НПЗ "Нафтан" (Новополоцк) на севере Белоруссии. "В августе нефть полностью будет на заводе", — уточнил пресс-секретарь.
205913215
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БелнефтехимКлайпедаБелоруссияСШАВ мире
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