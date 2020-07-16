Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574422026.html
В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что выпущенные армянскими военными снаряды упали на жилые дома. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:27
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400733_0:239:2791:1809_1400x0_80_0_0_bb2877b3b5959bfa6a18c556ec43e648.jpg
https://ria.ru/20200716/1574403886.html
5
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400733_0:239:2791:1809_1400x0_80_0_0_bb2877b3b5959bfa6a18c556ec43e648.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400733_31:0:2762:2048_1400x0_80_0_0_f44dba17ae37baf8fdc9756e43ff9f14.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400733_372:0:2420:2048_1400x0_80_0_0_32080b80cd05e4f5f92c7a57ce56a091.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе

09:56 16.07.2020 (обновлено: 16:27 16.07.2020)
10938
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
БАКУ, 16 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что выпущенные армянскими военными снаряды упали на жилые дома.
"В результате обстрела со стороны ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет", — рассказал РИА Новости глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.
Ранее в Минобороны Армении сообщили о возобновлении столкновений на границе с Азербайджаном.
Начавшееся 12 июля противостояние продолжается четвертый день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Последствия обстрела в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

Место захоронение мирного жителя Азиза Азизова, пострадавшего в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

Мужчина демонстрирует повреждения своего дома, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1737151238
Обсудить 5
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Армянские военные в Тавушской области
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Армянские военные в Тавушской области
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Ядерный взрыв
"Разрушитель миров": почему США смогли создать самое страшное оружие
Женщины набирают уголь в тачки в ЮАР
Южная Африка мечтает об атомной мощи, но стесняется обратиться к России
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалить информацию
Валерия и Евангелина
"Водила дочь на поводке": будни самой маленькой мамы с Урала
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе
В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
Врач в госпитале COVID-19
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Военнослужащий армии Азербайджана
В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Лента новостейМолния