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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574421986.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 33 559
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 554 и достигло 33 559, еще 15 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 достигло 33 559

09:55 16.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 554 и достигло 33 559, еще 15 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 33 005 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 592 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 33 559 случаев коронавируса. Вылечился 21 931 пациент. Скончались 607 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 832 пациента, проведены 141 410 тестов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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