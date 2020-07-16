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Более 175 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Свыше 175 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:50
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
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353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, общество

Более 175 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:50 16.07.2020
140
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 175 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 16 июля состоит на лечении 176 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 176, подтверждённых с COVID – 176, с кислородной поддержкой – 124, на ИВЛ – 7", - написал он в Facebook.

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Главврач добавил, что за сутки поступили пять пациентов, выписаны 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииОбщество
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