Более 175 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 16 июля состоит на лечении 176 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 176, подтверждённых с COVID – 176, с кислородной поддержкой – 124, на ИВЛ – 7", - написал он в Facebook.