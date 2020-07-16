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Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19
Переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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александр гинцбург
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество

Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19

09:48 16.07.2020
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© Depositphotos / photography33Прививка
Прививка
© Depositphotos / photography33
Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови", - ответил Гинцбург на вопрос о том, можно ли людям, переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме, не ставить вакцину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиОбщество
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