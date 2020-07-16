Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19

"Да, не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови", - ответил Гинцбург на вопрос о том, можно ли людям, переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме, не ставить вакцину.