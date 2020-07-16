https://ria.ru/20200716/1574421724.html
Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19
Переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:48
2020-07-16T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
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РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество