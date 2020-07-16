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В Кировской области завели дело после заражения детей COVID-19 в лагере
Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о заражении детей коронавирусом в детском лагере, сообщает следственное... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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353
60
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В Кировской области завели дело после заражения детей COVID-19 в лагере

09:44 16.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети в лагере
Дети в лагере
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети в лагере. Архивное фото
УФА, 16 июл - РИА Новости. Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о заражении детей коронавирусом в детском лагере, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее РИА Новости в областном минздраве сообщали, что в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции: COVID-19 подтвердился у одного ребёнка, остальных взяли под наблюдение.
"Следственными органами Кировской области по публикациям СМИ, в которых содержалась информация о факте заражения детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере коронавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает областной следком.
Ведомство поясняет, что проводятся следственные действия, изучаются доводы, изложенные в публикациях, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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