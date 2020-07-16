В Кировской области завели дело после заражения детей COVID-19 в лагере

"Следственными органами Кировской области по публикациям СМИ, в которых содержалась информация о факте заражения детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере коронавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает областной следком.