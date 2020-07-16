https://ria.ru/20200716/1574421342.html
В Тамбовской области выявили 40 новых случаев COVID-19
Четырехлетний мальчик и 13-летняя девочка оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5401,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:37
2020-07-16T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости.
Четырехлетний мальчик и 13-летняя девочка оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, общее число заболевших выросло до 5401, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.
"Из них: 12 мужчин, 26 женщин, двое детей (девочка 13 лет, мальчик 4 лет). Возраст взрослых от 27 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5401, из них 1915 без клинических проявлений.
Выздоровели 4284 пациента, в том числе 1953 выписаны из стационара, 2331 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 30 человек.
На госпитализации сейчас 333 человека, из них диагноз "пневмония" у 210 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 2171 пациент, из них подтвержденных случаев коронавируса - 754.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.