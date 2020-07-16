В Тамбовской области выявили 40 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик и 13-летняя девочка оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Четырехлетний мальчик и 13-летняя девочка оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 5401, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.

"Из них: 12 мужчин, 26 женщин, двое детей (девочка 13 лет, мальчик 4 лет). Возраст взрослых от 27 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5401, из них 1915 без клинических проявлений.

Выздоровели 4284 пациента, в том числе 1953 выписаны из стационара, 2331 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 30 человек.

На госпитализации сейчас 333 человека, из них диагноз "пневмония" у 210 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 2171 пациент, из них подтвержденных случаев коронавируса - 754.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.