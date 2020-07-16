https://ria.ru/20200716/1574421103.html
В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19
Все желающие с четверга могут бесплатно пройти в Москве тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:31
2020-07-16T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Все желающие с четверга могут бесплатно пройти в Москве
тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру удобным способом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов: 162 взрослых и 45 детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время: свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты, достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" — повторно не нужно обращаться в поликлинику", — рассказала Ракова.
Она отметила, что, если есть прикрепление к одной из городских поликлиник, можно записаться на мазок на портале mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать в разделе "Услуги" "Каталог услуг", затем раздел "Здоровье", а в нем "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найти вкладку "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС — "ЕМИАС.ИНФО": https://emias.info/, в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы", а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.
"Если у вас есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания, администратор запишет вас на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник — с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30", — добавила вице-мэр.
По ее словам, для сдачи анализа необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. На входе в здание жителям измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.