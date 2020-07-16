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В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19
Все желающие с четверга могут бесплатно пройти в Москве тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19

09:31 16.07.2020 (обновлено: 15:34 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Все желающие с четверга могут бесплатно пройти в Москве тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру удобным способом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов: 162 взрослых и 45 детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время: свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты, достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" — повторно не нужно обращаться в поликлинику", — рассказала Ракова.

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Она отметила, что, если есть прикрепление к одной из городских поликлиник, можно записаться на мазок на портале mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать в разделе "Услуги" "Каталог услуг", затем раздел "Здоровье", а в нем "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найти вкладку "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС — "ЕМИАС.ИНФО": https://emias.info/, в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы", а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.

"Если у вас есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания, администратор запишет вас на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник — с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30", — добавила вице-мэр.

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Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19 18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
По ее словам, для сдачи анализа необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. На входе в здание жителям измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
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