В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19

"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов: 162 взрослых и 45 детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время: свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты, достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" — повторно не нужно обращаться в поликлинику", — рассказала Ракова.

Она отметила, что, если есть прикрепление к одной из городских поликлиник, можно записаться на мазок на портале mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать в разделе "Услуги" "Каталог услуг", затем раздел "Здоровье", а в нем "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найти вкладку "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС — "ЕМИАС.ИНФО": https://emias.info/, в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы", а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.