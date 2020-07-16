https://ria.ru/20200716/1574421030.html
В Москве число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 169 тысячам
Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:30
2020-07-16T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество