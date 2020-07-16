В Москве число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 169 тысячам

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1145 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955", - сказала Ракова журналистам.