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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574421030.html
В Москве число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 169 тысячам
Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 169 тысячам

09:30 16.07.2020
227
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1145 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955", - сказала Ракова журналистам.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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