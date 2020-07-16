Росатом полностью выполнит гособоронзаказ на фоне ситуации с COVID-19

"Хочу обратиться ко всем работникам ядерного оружейного комплекса. Друзья, то, как безукоризненно вы наладили работу в карантинных ограничениях и добились решения поставленных задач, служит примером для всей отрасли. Спасибо за проявленную дисциплину, ответственность и искреннюю преданность делу", - добавил он.