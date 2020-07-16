https://ria.ru/20200716/1574420803.html
Росатом полностью выполнит гособоронзаказ на фоне ситуации с COVID-19
Росатом без срывов ведет работы по гособоронзаказу на фоне ситуации с COVID-19 и выполнит его полностью, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:24
2020-07-16T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика