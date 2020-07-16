Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574420803.html
Росатом полностью выполнит гособоронзаказ на фоне ситуации с COVID-19
Росатом без срывов ведет работы по гособоронзаказу на фоне ситуации с COVID-19 и выполнит его полностью, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_b8f48b6883b3a6b0d83338ef8f969ab3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_83d81689c37d1cdc69067ec59fae30da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Росатом полностью выполнит гособоронзаказ на фоне ситуации с COVID-19

09:24 16.07.2020
217
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Росатом без срывов ведет работы по гособоронзаказу на фоне ситуации с COVID-19 и выполнит его полностью, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в обращении к работникам атомной отрасли.
"По гособоронзаказу идем без срывов, он будет выполнен, как и всегда, в полном объеме", - сказал Лихачев.
"Хочу обратиться ко всем работникам ядерного оружейного комплекса. Друзья, то, как безукоризненно вы наладили работу в карантинных ограничениях и добились решения поставленных задач, служит примером для всей отрасли. Спасибо за проявленную дисциплину, ответственность и искреннюю преданность делу", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1110010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
Рекомендуем
Географический диктант
Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"
Здание министерства финансов РФ
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
Больничная палата
В Москве число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 169 тысячам
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских
Медик у машины скорой помощи
В Тамбовской области выявили 40 новых случаев COVID-19
Самолеты компании Сухой
"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный украл из офиса компании восемь миллионов рублей
Автобус на Садовом кольце в Москве
В России создадут единую систему защиты транспорта от кибератак
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5091
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 56 455
Вид на город Благовещенск
В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье после рекордной жары
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Армянские военные в Тавушской области
Армянские военные заявили, что подбили азербайджанский танк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Лента новостейМолния