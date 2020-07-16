"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

Астрологи заявляют, что могут предсказывать будущее конкретного человека и события, значимые для целых государств, но на деле это ещё один способ заработать на доверчивости? Знак зодиака может влиять на характер и поведение? Или это всё не больше, чем просто общие слова, которые мы трактуем так, как нам удобно?