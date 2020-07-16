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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200716/1574420750.html
"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики
На личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе всё не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна". Почему нам так удобно перекладывать на "звёзды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?
2020-07-16T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики
На личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе всё не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна". Почему нам так удобно перекладывать на "звёзды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

12:00 16.07.2020
473
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики
Вчера, 12:00
На личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе всё не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна". Почему нам так удобно перекладывать на "звёзды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?
Астрологи заявляют, что могут предсказывать будущее конкретного человека и события, значимые для целых государств, но на деле это ещё один способ заработать на доверчивости? Знак зодиака может влиять на характер и поведение? Или это всё не больше, чем просто общие слова, которые мы трактуем так, как нам удобно?
Лина, Ваня и Ксюша пытаются понять, "совместимы" ли они. Эксперт эпизода — кандидат философских наук, доцент культурологии Константин Дараган объясняет, почему астрология не делает пророчеств и чем она занимается на самом деле.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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