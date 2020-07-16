На Украине число случаев COVID-19 выросло до 56 455

По состоянию на 16 июля в стране выявлены 56 455 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1445 человек. Всего выздоровел 28 931 человек, в том числе 800 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.