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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574420604.html
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 56 455
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 848, умерли еще 18 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:41
максим степанов
львовская область
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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максим степанов, львовская область, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 56 455

09:15 16.07.2020 (обновлено: 09:41 16.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 848, умерли еще 18 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 16 июля в стране выявлены 56 455 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1445 человек. Всего выздоровел 28 931 человек, в том числе 800 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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14 июля, 19:45
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 36 детей и 51 медработник. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 4003 детей и 7591 медработника", - сказал Степанов на брифинге.
Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (116), Ровенской (70) и Ивано-Франковской (64) областях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановЛьвовская областьКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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