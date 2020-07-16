В Ачинске авария на водопроводе нарушила подачу воды

КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Подача воды жителям города Ачинска в Красноярском крае ограничена из-за аварии на водопроводе в районе насосно-фильтровальной станции Ачинского глиноземного комбината (АГК), сообщает мэрия города.
"Сегодня произошел порыв на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровальной станции АГК. В результате была ограничена подача воды на город. В настоящий момент над устранением поломки работают 10 единиц техники и шесть бригад специалистов предприятия. Восстановительные работы планируется завершить до 17.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что организовано обеспечение питьевой водой социальных объектов города, для горожан планируется открыть пункты подвоза воды. Всего планируется обеспечить питьевой водой около 40 социальных объектов. Часть из них уже получила необходимый запас.