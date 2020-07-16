В Ачинске авария на водопроводе нарушила подачу воды

"Сегодня произошел порыв на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровальной станции АГК. В результате была ограничена подача воды на город. В настоящий момент над устранением поломки работают 10 единиц техники и шесть бригад специалистов предприятия. Восстановительные работы планируется завершить до 17.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении.