В России создадут единую систему защиты транспорта от кибератак

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Единая система мониторинга и защиты транспорта от кибератак появится в России, - техническое задание на разработку такой системы одобрила рабочая группа "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика", сообщили РИА Новости в организации.

Система будет собирать и накапливать информацию об инцидентах в сфере информационной безопасности на транспортной инфраструктуре, выявлять компьютерные атаки и своевременно информировать органы власти о незаконном вмешательстве в деятельность транспортного комплекса. На текущем этапе запланирована разработка технических решений и проведение пилотного проекта, по результатам которых будет уточнена стоимость создания и эксплуатации системы.

"Система будет создана на федеральном уровне для выявления в онлайн-режиме возможных кибератак и сбоев в работе оборудования транспортной инфраструктуры. Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс России проведет в начале третьего квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

В будущем к системе мониторинга и защиты планируется подключить значимые объекты транспортной инфраструктуры, сбой в работе которых может нанести большой ущерб. Это системы управления информационной инфраструктурой международных транспортных коридоров; системы идентификации "цифровых двойников", транспортных средств и грузов; а также системы управления сетями связи, обеспечивающими транспорт голосовой связью и доступом к интернету.

"В связи с переходом к "умной" транспортной инфраструктуре на базе интернета вещей, работающей с минимальным участием человека как оператора, возникает необходимость в инструменте мониторинга состояния таких систем на федеральном уровне", - прокомментировал директор направления "Информационная безопасность" организации "Цифровая экономика" Николай Зубарев.