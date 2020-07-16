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В России создадут единую систему защиты транспорта от кибератак
Единая система мониторинга и защиты транспорта от кибератак появится в России, - техническое задание на разработку такой системы одобрила рабочая группа... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:35
министерство транспорта рф (минтранс россии)
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство транспорта рф (минтранс россии), технологии, общество

В России создадут единую систему защиты транспорта от кибератак

09:35 16.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Единая система мониторинга и защиты транспорта от кибератак появится в России, - техническое задание на разработку такой системы одобрила рабочая группа "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика", сообщили РИА Новости в организации.
Система будет собирать и накапливать информацию об инцидентах в сфере информационной безопасности на транспортной инфраструктуре, выявлять компьютерные атаки и своевременно информировать органы власти о незаконном вмешательстве в деятельность транспортного комплекса. На текущем этапе запланирована разработка технических решений и проведение пилотного проекта, по результатам которых будет уточнена стоимость создания и эксплуатации системы.
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"Система будет создана на федеральном уровне для выявления в онлайн-режиме возможных кибератак и сбоев в работе оборудования транспортной инфраструктуры. Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс России проведет в начале третьего квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

В будущем к системе мониторинга и защиты планируется подключить значимые объекты транспортной инфраструктуры, сбой в работе которых может нанести большой ущерб. Это системы управления информационной инфраструктурой международных транспортных коридоров; системы идентификации "цифровых двойников", транспортных средств и грузов; а также системы управления сетями связи, обеспечивающими транспорт голосовой связью и доступом к интернету.
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"В связи с переходом к "умной" транспортной инфраструктуре на базе интернета вещей, работающей с минимальным участием человека как оператора, возникает необходимость в инструменте мониторинга состояния таких систем на федеральном уровне", - прокомментировал директор направления "Информационная безопасность" организации "Цифровая экономика" Николай Зубарев.
"Планируемая к созданию система и является таким инструментом. Она предполагает обмен данными, с одной стороны, с ведомственными системами Минтранса России, обрабатывающими сведения о состоянии защищенности транспортного комплекса в целом, с другой - с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, направленных на информационные ресурсы РФ", - пояснил он.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)ТехнологииОбщество
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