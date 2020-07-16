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В Республике Алтай выявили 44 новых случая COVID-19
Сорок четыре новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, в числе зараженных - девять детей, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:10
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, усть-канский район, онгудайский район

В Республике Алтай выявили 44 новых случая COVID-19

09:10 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Сорок четыре новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, в числе зараженных - девять детей, сообщает региональный оперштаб.
"За прошедшие сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у 12 жителей Усть-Канского района, включая трёх детей; у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Майминского района, у ребенка в Усть-Коксинском районе, а также у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск. 30 из 44 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1198 случаев заболевания, в том числе 606 – в Кош-Агачском районе, 212 – в Горно-Алтайске, 99 – в Майминском районе, 88 – в Усть-Канском районе, 67 – в Турочакском районе, 40 – в Улаганском районе, 39 – в Шебалинском районе, 17 – в Онгудайском районе, 15 – в Усть-Коксинском районе, 14 – в Чемальском районе, один – в Чойском районе. Случаев смертей пациентов с COVID за сутки не произошло.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
14 июля, 13:17Распространение нового коронавируса
Тема вакцины от коронавируса стала политической, заявил Медведев
"Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин", - напоминают в оперштабе.
Выздоровели за сутки 29 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Улаганского районов. По данным на утро 16 июля, за весь период в регионе 677 человек выписаны из медучреждений.
За весь период в Республике Алтай на коронавирус лабораторно обследовано 45 996 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 749 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииУсть-Канский районОнгудайский район
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