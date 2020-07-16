В Республике Алтай выявили 44 новых случая COVID-19

"За прошедшие сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у 12 жителей Усть-Канского района, включая трёх детей; у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Майминского района, у ребенка в Усть-Коксинском районе, а также у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск. 30 из 44 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.