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В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1006, выздоровели еще 10 человек, сообщается на специальном правительственном РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006

08:58 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1006, выздоровели еще 10 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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