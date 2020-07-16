В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006

"Число выявленных случаев инфицирования - 1006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31.