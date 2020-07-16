В Новосибирской области выявили 120 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Сто двадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 222 человека, скончались трое, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 16 июля в регионе выявлено 7 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок, 5779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ – 25 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находится 2 165. В больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 262 772 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 576 жителей региона, почти 29 тысяч человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.