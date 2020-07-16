В Новосибирской области выявили 120 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 16 июля в регионе выявлено 7 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок, 5779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.