В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" достроят, несмотря на противодействие и санкции со стороны США, все попытки помешать реализации проекта "закончатся плачевно", заявил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"США не в силах остановить строительство "Северного потока 2". Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, со стороны США непозволительно диктовать условия России и странам Евросоюза. "Россия научилась эффективно противодействовать всем попыткам США помешать ее развитию. США теперь пора научиться решать все вопросы за столом переговоров и не навязывать другим странам свои интересы. Время американского диктата и гегемонии в мире безвозвратно прошло. Пора уже им учитывать новую реальность", - подчеркнул депутат.
"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"