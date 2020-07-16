В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"

"США не в силах остановить строительство "Северного потока 2". Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно", - сказал РИА Новости Шеремет.

"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.