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Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:48
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, бразилия, общество

Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса

08:50 16.07.2020 (обновлено: 10:48 16.07.2020)
127962
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина.
"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — добавил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Мэр Москвы Сергей Собянин
9 июля, 15:13Распространение нового коронавируса
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Градоначальник отметил, что высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом — закономерный процесс.
"Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — пояснил он.
Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в Москве. Так, с 13 июля возобновляется работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. С понедельника в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваБразилияОбщество
Популярные комментарии
Значит я не адекват, зачем было снимать карантин, если масса народа все еще болеет??
16 июля, 10:34
Максим Буланов
41321114
Сижу седьмой месяц, и деньги есть, даже сидеть дальше... Это менталитет национальный такой, заработал -спустил и трава завтра не рости!!
16 июля, 10:39
Максим Буланов
39221115
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