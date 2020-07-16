Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина.
"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — добавил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Градоначальник отметил, что высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом — закономерный процесс.
"Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — пояснил он.
Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в Москве. Так, с 13 июля возобновляется работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. С понедельника в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.