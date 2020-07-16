Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса

"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — добавил он в эфире радио

"Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — пояснил он.