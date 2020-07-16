Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 24

Ранее сообщалось, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. По данным властей, около 2 тысяч местных жителей были вынуждены укрыться во временных убежищах. Как сообщила глава округа Инда Путри Индриани ситуация осложняется тем, что в некоторые горные районы можно добраться только на двухколесных транспортных средствах, мосты в этих районах сломаны. По ее словам, спасатели пытаются найти альтернативные пути, чтобы попасть в пострадавшие от стихии населенные пункты.