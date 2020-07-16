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Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 24
Число погибших в результате наводнений и паводков, вызванных проливными дождями, в индонезийской провинции Южный Сулавеси выросло до 24 человек, 69 считаются... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:49
южный сулавеси
происшествия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
южный сулавеси, происшествия, в мире

Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 24

08:49 16.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и паводков, вызванных проливными дождями, в индонезийской провинции Южный Сулавеси выросло до 24 человек, 69 считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти округа Северный Луву.
Ранее сообщалось, что жертвами ливневых паводков стали 15 человек.
"Мы по-прежнему ищем пропавших людей. Согласно имеющимся данным, 69 человек пропали, 24 найдены мертвыми", - заявил глава местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Муслим Мухтар.
Ранее сообщалось, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. По данным властей, около 2 тысяч местных жителей были вынуждены укрыться во временных убежищах. Как сообщила глава округа Инда Путри Индриани ситуация осложняется тем, что в некоторые горные районы можно добраться только на двухколесных транспортных средствах, мосты в этих районах сломаны. По ее словам, спасатели пытаются найти альтернативные пути, чтобы попасть в пострадавшие от стихии населенные пункты.
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Южный СулавесиПроисшествияВ мире
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