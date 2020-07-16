https://ria.ru/20200716/1574419863.html
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
Минфин РФ планирует внедрить бюджетные правила на региональном уровне, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект плана деятельности министерства на 2020–2025 РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:46
2020-07-16T08:46
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минфин РФ
планирует внедрить бюджетные правила на региональном уровне, пишет газета "Известия"
со ссылкой на проект плана деятельности министерства на 2020–2025 годы.
Как отмечает издание, в документе уточняется, что под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. То есть, прежде всего, от налогов на продажу товаров с волатильными ценами: нефти, газа, металлов, пояснил газете источник, близкий к правительству. По его словам, конкретные параметры будут зависеть от региона.
Согласно документу, внедрить такую практику планируется не раньше 2022 года. Решений, как именно будут работать бюджетные правила в регионах, пока не выработано, однако в большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному, пишет газета.
В частности, субъектам будет предложено сформировать резервы, аналогичные ФНБ. В них регионы будут направлять доходы от продажи того или иного стратегического ресурса по цене, свыше определенного уровня.
Планируется задействовать и другую часть федерального правила, в частности ограничения на рост расходов: они могут быть повышены лишь при условии увеличения поступлений, не связанных с продажей сырья.
По словам источника издания, параметры механизма регион будет определять самостоятельно, обязывать субъекты вводить бюджетные правила не планируется.