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Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, сообщает в четверг русскоязычная газета... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:11
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
ашхабад
в мире
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Верх цинизма...
38
Читаешь его имя,сразу смешно становится. Смотришь на него,ещё смешнее.А его президентство целый анекдот.
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туркмения
ашхабад
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гурбангулы бердымухамедов, туркмения, ашхабад, в мире

Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске

08:41 16.07.2020 (обновлено: 15:11 16.07.2020)
18890
© Фото : Государственное информационное агентство ТуркменистанаПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска
© Фото : Государственное информационное агентство Туркменистана
АШХАБАД, 16 июл — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озер страны", — говорится в сообщении.

Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).
Как сообщает газета, дети поблагодарили президента.
31106813127
Обсудить 26
Гурбангулы БердымухамедовТуркменияАшхабадВ мире
Популярные комментарии
Верх цинизма...
16 июля, 09:12
OFOlga Fancelli
3121004
Читаешь его имя,сразу смешно становится. Смотришь на него,ещё смешнее.А его президентство целый анекдот.
16 июля, 10:27
Гаврила Петрович
1220003
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