https://ria.ru/20200716/1574419818.html
Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, сообщает в четверг русскоязычная газета... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:41
2020-07-16T15:11
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
ашхабад
в мире
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Olga Fancelli
Верх цинизма...
38
Гаврила Петрович
Читаешь его имя,сразу смешно становится. Смотришь на него,ещё смешнее.А его президентство целый анекдот.
17
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туркмения
ашхабад
РИА Новости
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2020
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446073_0:56:1000:619_1400x0_80_0_0_736a21e742c478e76c499864c5c81439.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гурбангулы бердымухамедов, туркмения, ашхабад, в мире