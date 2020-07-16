https://ria.ru/20200716/1574419752.html
В четверг россияне вернутся на родину из Таиланда, Узбекистана и Киргизии
Вывозные рейсы в РФ из Таиланда, Узбекистана, Киргизии планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:38
2020-07-16T08:38
распространение нового коронавируса
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пхукет (остров)
москва
новосибирск
узбекистан
шереметьево (аэропорт)
киргизия
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https://ria.ru/20200715/1574388137.html
пхукет (остров)
москва
новосибирск
узбекистан
киргизия
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пхукет (остров), москва, новосибирск, узбекистан, шереметьево (аэропорт), киргизия, таиланд, общество