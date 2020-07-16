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В четверг россияне вернутся на родину из Таиланда, Узбекистана и Киргизии
Вывозные рейсы в РФ из Таиланда, Узбекистана, Киргизии планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:38
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узбекистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пхукет (остров), москва, новосибирск, узбекистан, шереметьево (аэропорт), киргизия, таиланд, общество

В четверг россияне вернутся на родину из Таиланда, Узбекистана и Киргизии

08:38 16.07.2020
435
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Таиланда, Узбекистана, Киргизии планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь.
Россияне смогут вернуться из Бангкока, Пхукета, Ташкента в Москву, а также из Бишкека в Новосибирск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пхукет (остров)МоскваНовосибирскУзбекистанШереметьево (аэропорт)КиргизияТаиландОбщество
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