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Распространение нового коронавируса
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В России провели боле 24 миллионов тестов на COVID-19
Более 24 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 273,2 РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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60
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели боле 24 миллионов тестов на COVID-19

08:39 16.07.2020
172
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 24 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 273,2 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 24 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 273 267 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 298 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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