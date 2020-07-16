В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

"Тяжелобольных - 100, на аппарате ИВЛ - 25... Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей за сутки увеличилась и составляет на сегодня 80%", - говорится в сообщении.

"За сутки скончалось шесть человек, два - от COVID-19, четверо - от иных причин смерти. Всего скончалось 142 человека, в том числе 59 случаев от COVID-19, 80 случаев – иные причины смерти, три находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.

За сутки 166 пациентов выздоровели, всего в Алтайском крае болезнь победили уже более 4300 человек. Лечение продолжают 2312 пациентов. На 16 июля находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 2562 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 35 171 человек. Всего в крае на инфекцию обследовано 252 322 человека.