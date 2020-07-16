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Ереван заявил об отсутствии потерь после возобновления боев на границе
Потерь у армянской стороны после возобновления боестолкновений на границе с Азербайджаном нет, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:33
2020-07-16T08:33
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Потерь у армянской стороны после возобновления боестолкновений на границе с Азербайджаном нет, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"В результате развернувшихся сегодня действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы потерь с армянской стороны нет", - написала Степанян в Facebook.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.