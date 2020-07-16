Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме – договоренности предполагают снижение на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.