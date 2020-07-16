Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574419158.html
Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, - трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:46
коронавирус covid-19
цены на нефть
опек
brent
сша
габон
ангола
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e8f29ec61179193805ec8f15f4af116f.jpg
https://ria.ru/20200715/1574408952.html
https://ria.ru/20200714/1574355560.html
сша
габон
ангола
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e8f29ec61179193805ec8f15f4af116f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_02873b373a8d72abfbf5ce329e633789.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_046929df2b834785b976f88573db9c51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, цены на нефть, опек, brent, сша, габон, ангола, экономика

Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель

08:46 16.07.2020
517
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, - трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,62% - до 43,52 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,8% - до 40,87 доллара за баррель.
Работа нефтяных станков - качалок
15 июля, 20:47Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак назвал мировой рынок нефти стабильным
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме – договоренности предполагают снижение на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.
Как заявил в среду министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания комитета ОПЕК+, реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки. Он пояснил, что данные цифры соответствуют уже представленным графикам по компенсации не полностью сокращенной ранее добычи нефти некоторыми странами альянса.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
14 июля, 20:06Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Минск и Москва подписали документы по БелАЭС и оплате поставок нефти
Котировки нефти сдерживает и коррекционная динамика после роста цен в среду. Тогда нефть подорожала в среднем на 1,7% после выхода статистики по запасам сырья в США. Как сообщило минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 июля уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,1 миллиона баррелей.
"Некоторые инвесторы фиксируют прибыль после решения ОПЕК+, но сильное снижение запасов в США оказывает некоторую поддержку", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Fujitomi Co Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito).
300000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Цены на нефтьОПЕКBrentСШАГабонАнголаЭкономика
Рекомендуем
Здание министерства финансов РФ
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 24
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный украл из офиса компании восемь миллионов рублей
Овсяное печенье
Роскачество проверило овсяное печенье
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом полностью выполнит гособоронзаказ на фоне ситуации с COVID-19
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,12 доллара за баррель
Река Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
В России провели боле 24 миллионов тестов на COVID-19
Пассажирский самолет
В четверг россияне вернутся на родину из Таиланда, Узбекистана и Киргизии
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
Вице-премьер Юрий Трутнев
Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска
Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
Лента новостейМолния