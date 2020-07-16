Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Австралии, Индии, Чили и Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 07.34 мск. О проблемах сообщают пользователи из США Перу . Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве

По данным Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы со входом, 33% испытывают проблемы с загрузкой и 7% жалуются на работу веб-сайта.