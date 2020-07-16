https://ria.ru/20200716/1574419123.html
Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:24
2020-07-16T08:24
инстаграм
facebook
москва
перу
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ca13caee79ea04c53380fab94a477ad1.jpg
https://ria.ru/20200715/1574391557.html
москва
перу
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ca13caee79ea04c53380fab94a477ad1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_2e7eaaab90fbf7df9d6b6dbeef29d790.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_6eb8d6bca00d8b618c74cfe2300b84fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстаграм, facebook, москва, перу, сша, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 07.34 мск. О проблемах сообщают пользователи из США
, Австралии
, Индии
, Чили
и Перу
. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве
.
По данным Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы со входом, 33% испытывают проблемы с загрузкой и 7% жалуются на работу веб-сайта.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.