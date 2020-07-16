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Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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инстаграм, facebook, москва, перу, сша, общество

Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

08:24 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 07.34 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Австралии, Индии, Чили и Перу. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве.
По данным Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы со входом, 33% испытывают проблемы с загрузкой и 7% жалуются на работу веб-сайта.
Facebook
15 июля, 15:38
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Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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ИнстаграмFacebookМоскваПеруСШАОбщество
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