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В Хабаровском крае за сутки возникло семь пожаров из-за сухих гроз
Семь природных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров возникло за сутки в Хабаровском крае из-за сухих гроз, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:18
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае за сутки возникло семь пожаров из-за сухих гроз

08:18 16.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Лесной пожар. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Семь природных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров возникло за сутки в Хабаровском крае из-за сухих гроз, сообщает краевое правительство.
"В Хабаровском крае набирает обороты сезон сухих гроз. За прошедшие сутки из-за грозы произошло сразу семь пожаров. Очаги площадью свыше 2 тысяч гектаров возникли в горной местности Аяно-Майского района. Угрозы населенным пунктам они не несут", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если пожары находятся в отдаленной местности и не несут угрозы населенным пунктам, то специальная комиссия может принять решение не тушить их, так как расходы на тушение несоразмерно больше материального ущерба. За такими пожарами наблюдают через систему спутникового мониторинга, меры принимаются, если возникает угроза.
Сейчас в 14 районах края действует особый противопожарный режим. В леса запрещено заезжать на автомобилях, нельзя разводить костры и проводить огневые работы. За нарушения режима предусмотрены штрафы. Граждане могут заплатить до 5 тысяч рублей, организации – до 300 тысяч рублей.
По данным управления лесами края, с начала пожароопасного сезона 2020 года зарегистрировано 356 природных пожаров на общей площади 210,3 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года на территории края было выявлено 410 природных пожаров.
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