В Хабаровском крае за сутки возникло семь пожаров из-за сухих гроз

ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Семь природных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров возникло за сутки в Семь природных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров возникло за сутки в Хабаровском крае из-за сухих гроз, сообщает краевое правительство.

"В Хабаровском крае набирает обороты сезон сухих гроз. За прошедшие сутки из-за грозы произошло сразу семь пожаров. Очаги площадью свыше 2 тысяч гектаров возникли в горной местности Аяно-Майского района. Угрозы населенным пунктам они не несут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если пожары находятся в отдаленной местности и не несут угрозы населенным пунктам, то специальная комиссия может принять решение не тушить их, так как расходы на тушение несоразмерно больше материального ущерба. За такими пожарами наблюдают через систему спутникового мониторинга, меры принимаются, если возникает угроза.

Сейчас в 14 районах края действует особый противопожарный режим. В леса запрещено заезжать на автомобилях, нельзя разводить костры и проводить огневые работы. За нарушения режима предусмотрены штрафы. Граждане могут заплатить до 5 тысяч рублей, организации – до 300 тысяч рублей.