В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство рек в России имеют различную степень загрязнения, однако некоторые реки в Адыгее, Краснодарском крае, Алании, Волгоградской области, Крыму, на Алтае, в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях можно признать относительно чистыми, говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 год, опубликованном Росгидрометом.
"Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1% створов - "условно чистые", а 30,8% - "слабо загрязненные". "Условно чистыми" или "слабо загрязненными" водами оцениваются поверхностные воды на территории республик: Алтай (66%) и Хакасия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%)", - говорится в обзоре.
Кроме того, для поверхностных вод Республики Северная Осетия-Алания характерен широкий диапазон качества воды от "условно чистой" (47,1%), "слабо загрязненной" (17,7%), "загрязненной" (11,8%) до "грязной" (23,5%); Ставропольского края - от "слабо загрязненной" (27,8%) до "экстремально грязной" (5,5%).
Уральский федеральный округ в многолетнем плане характеризуется наиболее высоким уровнем загрязненности поверхностных вод. В Центральном федеральном округе сохраняется напряженная экологическая ситуация на водных объектах Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областей, качество воды оценивается как "грязная". В Северо-Западном федеральном округе в многолетнем плане большинство водных объектов характеризуются "загрязненными" водами. В Южном федеральном округе водные объекты Астраханской и Ростовской областей (90,9 и 79,7% соответственно) характеризуются как "грязные". На территории Приволжского федерального округа качество вод большинства водных объектов оценивалось как "загрязненная".
В Сибирском федеральном округе как "грязные" оцениваются поверхностные воды Новосибирской – 82% и Томской – 68% областей. Большинство водных объектов республик: Тыва (67%), Хакасия (65%); краёв: Алтайского (68%), Красноярского (81%); областей: Кемеровской (72%), Омской (75%) характеризуются "загрязненной" водой. На территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) как "грязные" оцениваются поверхностные воды в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.