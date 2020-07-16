В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками

"Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1% створов - "условно чистые", а 30,8% - "слабо загрязненные". "Условно чистыми" или "слабо загрязненными" водами оцениваются поверхностные воды на территории республик: Алтай (66%) и Хакасия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%)", - говорится в обзоре.

Уральский федеральный округ в многолетнем плане характеризуется наиболее высоким уровнем загрязненности поверхностных вод. В Центральном федеральном округе сохраняется напряженная экологическая ситуация на водных объектах Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областей, качество воды оценивается как "грязная". В Северо-Западном федеральном округе в многолетнем плане большинство водных объектов характеризуются "загрязненными" водами. В Южном федеральном округе водные объекты Астраханской и Ростовской областей (90,9 и 79,7% соответственно) характеризуются как "грязные". На территории Приволжского федерального округа качество вод большинства водных объектов оценивалось как "загрязненная".