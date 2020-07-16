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В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками
Большинство рек в России имеют различную степень загрязнения, однако некоторые реки в Адыгее, Краснодарском крае, Алании, Волгоградской области, Крыму, на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, республика северная осетия - алания, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика алтай, волгоградская область, республика хакасия, иркутская область, республика крым, краснодарский край, кемеровская область, республика адыгея, общество

В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками

08:12 16.07.2020 (обновлено: 09:25 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
Река Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство рек в России имеют различную степень загрязнения, однако некоторые реки в Адыгее, Краснодарском крае, Алании, Волгоградской области, Крыму, на Алтае, в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях можно признать относительно чистыми, говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 год, опубликованном Росгидрометом.
"Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1% створов - "условно чистые", а 30,8% - "слабо загрязненные". "Условно чистыми" или "слабо загрязненными" водами оцениваются поверхностные воды на территории республик: Алтай (66%) и Хакасия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%)", - говорится в обзоре.
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Кроме того, для поверхностных вод Республики Северная Осетия-Алания характерен широкий диапазон качества воды от "условно чистой" (47,1%), "слабо загрязненной" (17,7%), "загрязненной" (11,8%) до "грязной" (23,5%); Ставропольского края - от "слабо загрязненной" (27,8%) до "экстремально грязной" (5,5%).
Уральский федеральный округ в многолетнем плане характеризуется наиболее высоким уровнем загрязненности поверхностных вод. В Центральном федеральном округе сохраняется напряженная экологическая ситуация на водных объектах Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областей, качество воды оценивается как "грязная". В Северо-Западном федеральном округе в многолетнем плане большинство водных объектов характеризуются "загрязненными" водами. В Южном федеральном округе водные объекты Астраханской и Ростовской областей (90,9 и 79,7% соответственно) характеризуются как "грязные". На территории Приволжского федерального округа качество вод большинства водных объектов оценивалось как "загрязненная".
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В Сибирском федеральном округе как "грязные" оцениваются поверхностные воды Новосибирской – 82% и Томской – 68% областей. Большинство водных объектов республик: Тыва (67%), Хакасия (65%); краёв: Алтайского (68%), Красноярского (81%); областей: Кемеровской (72%), Омской (75%) характеризуются "загрязненной" водой. На территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) как "грязные" оцениваются поверхностные воды в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.
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ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Северная Осетия - АланияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Республика АлтайВолгоградская областьРеспублика ХакасияИркутская областьРеспублика КрымКраснодарский крайКемеровская областьРеспублика АдыгеяОбщество
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