Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574418837.html
В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 32,6 тысячи и составляет 968 876, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1400x0_80_0_0_8d5ec1670b7cb8299f78f9123e6a3e53.jpg
https://ria.ru/20200711/1574205533.html
https://ria.ru/20200709/1574131836.html
тамилнад
махараштра
дели
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1400x0_80_0_0_8d5ec1670b7cb8299f78f9123e6a3e53.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_081a5d856d105da3398fee4b70c32cff.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_199:0:2246:2047_1400x0_80_0_0_4d455d95dc2897717bee0dd767b4e801.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, индия, в мире

В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19

08:07 16.07.2020
582
© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 32,6 тысячи и составляет 968 876, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 612 814 человек (20 783 за сутки), умерли 24 915 (606 за сутки).
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
11 июля, 11:40Распространение нового коронавируса
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами
Во вторник сообщалось о 936 181 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 29,4 тысячи), днем ранее - о 906 752 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,4 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 275 640 (7 975 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 151 820 заболевших (4 496 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 116 993 заболевших (1 647 за сутки).
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Скорая помощь, Индия
9 июля, 18:25Распространение нового коронавируса
В Индии оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в стране
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
В Индии выявили 29,4 тысячи новых случаев COVID-19
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строители Амурского ГПЗ заявили о нарушениях трудового законодательства
Армянский военнослужащий
Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 787
Река Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
В Росгидромете назвали регионы с чистыми реками
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Индия
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 56 455
Остров Капри
Туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 66,2 тысячи новых случаев коронавируса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
Лента новостейМолния