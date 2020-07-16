Роскачество проверило овсяное печенье

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования овсяного печенья: вся протестированная продукция признана безопасной, во всех образцах печенья действительно есть овсяная мука. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты исследовали печенье 18 торговых марок по цене от пяти до 31 рубля за сто граммов. Образцы проверяли по 457 показателям качества и безопасности, в том числе на 400 разновидностей пестицидов.

"Согласно результатам испытаний, вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТа и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества", — говорится в релизе.

Так, в печенье не обнаружилось тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Кроме того, выяснилось, что все производители действительно используют овсяную муку.

"При этом все производители указывали в составе овсяную муку на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов", — отмечает Роскачество.

Не обнаружилось превышений и по трансжирам. Что касается содержания в печенье консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты, — то бензойную кислоту эксперты не обнаружили, а сорбиновая присутствовала в небольшом количестве за счет ее содержания в маргарине.