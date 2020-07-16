https://ria.ru/20200716/1574418747.html
Роскачество проверило овсяное печенье
Роскачество подвело итоги исследования овсяного печенья: вся протестированная продукция признана безопасной, во всех образцах печенья действительно есть овсяная РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:25
2020-07-16T12:11
роскачество
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роскачество, экономика
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскачество
подвело итоги исследования овсяного печенья: вся протестированная продукция признана безопасной, во всех образцах печенья действительно есть овсяная мука. Об этом говорится в сообщении
организации.
Специалисты исследовали печенье 18 торговых марок по цене от пяти до 31 рубля за сто граммов. Образцы проверяли по 457 показателям качества и безопасности, в том числе на 400 разновидностей пестицидов.
"Согласно результатам испытаний, вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТа и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества", — говорится в релизе.
Так, в печенье не обнаружилось тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Кроме того, выяснилось, что все производители действительно используют овсяную муку.
"При этом все производители указывали в составе овсяную муку на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов", — отмечает Роскачество.
Не обнаружилось превышений и по трансжирам. Что касается содержания в печенье консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты, — то бензойную кислоту эксперты не обнаружили, а сорбиновая присутствовала в небольшом количестве за счет ее содержания в маргарине.
Печенье проверили и на содержание сахара, доля которого не должна превышать 40 процентов. В этом все образцы отвечали требованиям ГОСТа — от 34,7 до 39,6 процента сахара.