Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

"Преимущественно облачная погода, временами дожди, плюс 16-18 в Москве, 15-20 по области. Это примерно на два-три градуса ниже климатической нормы", - сказал Леус.

Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.