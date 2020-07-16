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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Пасмурная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:54
михаил леус
центр "фобос"
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил леус, центр "фобос", общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

07:54 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Преимущественно облачная погода, временами дожди, плюс 16-18 в Москве, 15-20 по области. Это примерно на два-три градуса ниже климатической нормы", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"Общество
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