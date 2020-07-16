В Комсомольске-на-Амуре загорелся пассажирский автобус

ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся в Пассажирский автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре , пострадавших нет, проводится проверка, сообщает прокуратура Хабаровского края

"В четверг в городе Комсомольске-на-Амуре по улице Дикопольцева произошло возгорание пассажирского автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре организована проверка деятельности перевозчика", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в городском управлении ГИБДД, после пожара автобус восстановлению не подлежит.

"При движении по маршруту водитель почувствовал запах дыма, он остановил автобус на автобусной остановке и попросил людей выйти. После этого произошло возгорание. Автобус восстановлению не подлежит. По предварительным данным, причиной возгорания стала проводка", - рассказал представитель ГИБДД.