Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574418479.html
В Комсомольске-на-Амуре загорелся пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:51
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_761640e06db3f2ffde659dce2968944c.jpg
https://ria.ru/20200716/1574417010.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_761640e06db3f2ffde659dce2968944c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d07127e8c1ce5c58b63c039d4255863d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_768:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_93c8b9336a1b6ae320b1b19ddf00bc4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре загорелся пассажирский автобус

07:51 16.07.2020
3202
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"В четверг в городе Комсомольске-на-Амуре по улице Дикопольцева произошло возгорание пассажирского автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре организована проверка деятельности перевозчика", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в городском управлении ГИБДД, после пожара автобус восстановлению не подлежит.
"При движении по маршруту водитель почувствовал запах дыма, он остановил автобус на автобусной остановке и попросил людей выйти. После этого произошло возгорание. Автобус восстановлению не подлежит. По предварительным данным, причиной возгорания стала проводка", - рассказал представитель ГИБДД.
Он отметил, что документы у водителя были в порядке, техосмотр пройден в положенные сроки.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Вчера, 06:49
В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы
000210
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей
Нефтяной танкер FSO Safer у морского терминала Рас-Иса, Йемен
В ООН предрекают "ужасные страдания" йеменцам в случае разлива нефти
Автомобиль Ford Focus III
Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна
Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна
Остров Капри
Туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска
Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Военнослужащие иракской армии
Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*
Картофельные чипсы
Развеян миф о вреде чипсов
Женщины набирают уголь в тачки в ЮАР
Южная Африка мечтает об атомной мощи, но стесняется обратиться к России
Нефтяной танкер
Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
Эмбриолог, андролог ЭКО клиники NGC Тарас Ашитков, обвиняемый по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Депутат назвал объекты в Турции, которые следует вернуть России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Лента новостейМолния