На месте разлива на Таймыре собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси

"На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард собрано 159 кубических метров топливно-водяной смеси, в том числе за ночь – 5 кубических метров. Продолжается её перевозка в место временного хранения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что большое озеро дополнительно обработано сорбентом, установлена линия заградительных бонов. Для удержания сорбента на поверхности воды в ручье из озера в сторону реки Большая Хета установлена фильтрующая конструкция. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 48 человек, четыре единицы техники.