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На месте разлива на Таймыре собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси
Ликвидаторы собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси на месте разлива авиационного топлива вблизи поселка Тухард на Таймыре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:51
следственный комитет россии (ск рф)
таймыр
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), таймыр, красноярский край, происшествия

На месте разлива на Таймыре собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси

07:51 16.07.2020
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© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого районаРазлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Ликвидаторы собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси на месте разлива авиационного топлива вблизи поселка Тухард на Таймыре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера.
"На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард собрано 159 кубических метров топливно-водяной смеси, в том числе за ночь – 5 кубических метров. Продолжается её перевозка в место временного хранения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что большое озеро дополнительно обработано сорбентом, установлена линия заградительных бонов. Для удержания сорбента на поверхности воды в ручье из озера в сторону реки Большая Хета установлена фильтрующая конструкция. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 48 человек, четыре единицы техники.
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников лесного отдела Амурского филиала WWF России в Приморском крае.
13 июля, 14:07
WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре
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Следственный комитет России (СК РФ)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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