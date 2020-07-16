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В Росгидромете оценили загрязнение водных объектов в российской Арктике
Основными источниками загрязнения водных объектов в 2019 году в Арктике стали предприятия в Норильске, Мончегорске и Никеле, нефтегазовые комплексы на севере... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:44
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
арктика
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), архангельская область, красноярский край, норильск, мончегорск, мурманская область, общество

В Росгидромете оценили загрязнение водных объектов в российской Арктике

07:44 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основными источниками загрязнения водных объектов в 2019 году в Арктике стали предприятия в Норильске, Мончегорске и Никеле, нефтегазовые комплексы на севере европейской территории России и в Западной Сибири, целлюлозно-бумажными комбинаты в Архангельской области, а также золоторудные предприятиями Якутии, говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 год, опубликованном Росгидрометом.
"Водные объекты Арктической зоны чрезвычайно уязвимы к действию загрязняющих веществ в силу замедленных процессов самоочищения. Основное загрязнение водной среды связано со следующими источниками: горнометаллургическими комбинатами в Норильске, Мончегорске и Никеле, нефтегазовыми комплексами на севере европейской территории России и Западной Сибири, Архангельским и Соломбальским целлюлозно-бумажными комбинатами, золоторудными предприятиями Якутии, со сбросами сточных вод ЖКХ в населенных пунктах, а также транспортным и рыболовным флотом", - говорится в обзоре.
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Как уточняется в обзоре, существенный вклад в загрязнение поверхностных вод вносят соединения никеля, марганца, меди, молибдена, желез, дитиофосфата крезилового и ртути. Также в 2019 году по сравнению с прошлым годом участились случаи загрязнения поверхностных вод соединениями марганца (46%), меди (47%), никеля (29%), а соединениями железа уменьшились на 24%.
По данным Росгидромета, в 2019 году в Арктической зоне Красноярского края были зафиксированы восемь случаев экстремально высокого загрязнения на двух водных объектах и 15 случаев высокого загрязнения на четырех водных объектах, что значительно больше значений 2014-2018 годов, когда регистрировались единичные случаи. Все зарегистрированные случаи загрязнения вод связаны с работой Норильского горно-металлургического комбината, добывающего и перерабатывающего медно-никелевые руды. Приоритетными загрязняющими веществами небольших водных объектов в черте городского округа Норильска являются: ионы меди (157 ПДК), никеля (63,3 ПДК), кадмия (9,6 ПДК) и нефтепродукты (174,4 ПДК).
В обзоре отмечается, что на протяжении 2014-2019 годов большая часть случаев сильного загрязнения в континентальной Арктической зоне РФ регистрируется на водных объектах Мурманской области. В 2019 году в Мурманской области было зарегистрировано 113 случаев высокого и 63 случая экстремально высокого загрязнения, что почти на 33% больше прошлогодних значений. Характерными показателями загрязнения поверхностных вод в Мурманской области являются соединения меди, никеля, алюминия, марганца и ртути.
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"В Мурманской области основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия горнометаллургической и горнодобывающей промышленности, ЖКХ", - говорится в обзоре.
По данным Росгидромета, основными источниками загрязнения вод Архангельской области являются предприятия целлюлозно-бумажной, лесной, деревоперерабатывающей и горнодобывающей промышленности, предприятия теплоэнергетики и транспорта, в том числе речного и морского, объектов ЖКХ.
Наибольшее негативное воздействие на водные объекты Ямало-Ненецкого автономного округа (АО) связано с предприятиями газовой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также ЖКХ городов Новый Уренгой, Губкино, Пуровск и Надым. В целом, водные объекты Ямало-Ненецкого АО загрязнены соединениями марганца, железа, меди, цинка и нефтепродуктами.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)АрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Архангельская областьКрасноярский крайНорильскМончегорскМурманская областьОбщество
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