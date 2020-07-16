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Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами - доля их заявок на заемные средства упала за второй квартал на 0,9 процентного пункта, до 4,1%,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:44
экономика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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экономика

Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами

07:44 16.07.2020
244
© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами - доля их заявок на заемные средства упала за второй квартал на 0,9 процентного пункта, до 4,1%, говорится в исследовании микрофинансовой организации MoneyMan, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Во втором квартале относительно первого доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок - если в первом квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во втором квартале она снизилась до 4,1%", - выяснили аналитики.
Также за второй квартал уменьшилась и средняя сумма займа у пожилых клиентов - на 7,6%, до 4250 рублей. Эксперты отмечают, для заемщиков данной категории характерно отказываться от займа в рамках увеличенного лимита - они берут сумму, строго равную изначально запрашиваемой, несмотря на готовность кредитора выдать средства в большем объеме.
Уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость от общей конъюнктуры за счет наличия "гарантированного дохода" в виде пенсии, считает гендиректор компании Ирина Хорошко. Кроме того, во втором квартале в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты.
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"Наконец, специфика нынешнего коронакризиса на время "вывела из игры" офлайн участников рынка МФО, а пожилые люди, как известно, часто предпочитают в соответствующих вопросах физическое взаимодействие", - добавила она.
Банк России в среду сообщил, что МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдачам займов, что предотвратило рост закредитованности граждан. При этом, по данным регулятора, в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня.
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