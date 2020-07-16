Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву"

"Ушел из жизни наш друг, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Игорь Анатольевич Черных... Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память", - говорится в сообщении.