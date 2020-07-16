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В инфекционной больнице №2 в Москве 120 пациентов лечатся от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 635 человек, у 120 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:41
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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353
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве 120 пациентов лечатся от COVID-19

07:41 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя
Медицинские работники в приемном покое госпиталя
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в приемном покое госпиталя . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 635 человек, у 120 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне она информировала о лечении 643 человек, включая 124 с коронавирусом.

"В больнице 635 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 189 человек с подозрением на COVID/120 случаев подтверждено лабораторно, из них: 7/7 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 60 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписано 68 человек, из них 12 выздоровевших от COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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