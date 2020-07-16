В инфекционной больнице №2 в Москве 120 пациентов лечатся от COVID-19

"В больнице 635 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 189 человек с подозрением на COVID/120 случаев подтверждено лабораторно, из них: 7/7 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.