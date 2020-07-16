В Иркутске из-за дождей эвакуировали десять человек

КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Десять жителей частных домов эвакуированы в Иркутске из-за дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"Эвакуировано десять человек из частных домов. Это три семьи", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано восемь человек.

"Шесть человек вернулись домой. Двое остаются в ПВР", - сказал собеседник агентства.