https://ria.ru/20200716/1574418099.html
В Иркутске из-за дождей эвакуировали десять человек
Десять жителей частных домов эвакуированы в Иркутске из-за дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:40
2020-07-16T14:57
иркутск
происшествия
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иркутск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иркутск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Десять жителей частных домов эвакуированы в Иркутске из-за дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Эвакуировано десять человек из частных домов. Это три семьи", - сказал собеседник агентства.
Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано восемь человек.
"Шесть человек вернулись домой. Двое остаются в ПВР", - сказал собеседник агентства.
В среду аварийные служба Иркутска были переведены в режим повышенной готовности из-за отключений электроснабжения после сильного ливня, подтоплено несколько улиц. Специалисты занимались откачкой воды с улиц. Некоторые улицы были перекрыты. На улице Игошина был затоплен многоквартирный дом, где в рамках капремонта вскрыли крышу.