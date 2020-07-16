Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574418030.html
Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России
Корпорация Microsoft и блокчейн-платформа Waves Enterprise будут развивать корпоративный блокчейн в России, запустят облачный сервис для автоматической... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:39
microsoft corporation
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_0c0f48363bed890b05f0f0684302ce71.jpg
https://realty.ria.ru/20200528/1572109669.html
https://ria.ru/20191014/1559747327.html
https://ria.ru/20181029/1531718131.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_0c0f48363bed890b05f0f0684302ce71.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_d0068aebaf80bf6b7318d30ef67a4c49.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_640:0:2688:2048_1400x0_80_0_0_f3431256ae689bef9866efe9c1b8fa75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, экономика

Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России

07:39 16.07.2020
564
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Корпорация Microsoft и блокчейн-платформа Waves Enterprise будут развивать корпоративный блокчейн в России, запустят облачный сервис для автоматической аналитики транзакций и аудита смарт-контрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Waves Enterprise.
Меморандум о сотрудничестве на пять лет подписали президент Microsoft в России Кристина Тихонова и гендиректор "Веб3 Технологии" (разработчик платформы Waves Enterprise) Александр Иванов. В его рамках решения Waves Enterprise будут внедрены в облачные сервисы Microsoft Azure Marketplace и Microsoft Azure Stack Hub.
Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова
28 мая, 12:25
ЦБ работает над запуском цифровой ипотеки на блокчейн-платформе
Кроме того, компании создадут облачный сервис для автоматического аудита смарт-контрактов и анализа транзакций сети на предмет аномалий или попыток ее компрометации. Сервис позволит интегрировать его со сторонними решениями в системе, к примеру, для страхования или анализа рисков, а также может визуализировать поток токенов. Компании совместно разработают готовые сценарии использования бизнесом технологии блокчейн для оптимизации корпоративных процессов.
"Среди сценариев и бизнес-процессов, где может использоваться решение – оптимизация цепочки поставок, нотариат данных, токенизация активов предприятий и другие процессы. Waves Enterprise в облаке Azure предоставляет возможность бизнесу быстро создать корпоративное приложение или сервис, работающее в доверенной инфраструктуре, в условиях прозрачности распределенных процессов, постоянной доступности и целостности данных", - говорится в сообщении.
Серверная
14 октября 2019, 09:31
Блокчейн сократит оборот контрафакта в России, заявили в Минкомсвязи
По оценкам Waves Enterprise, рынок использования блокчейна как услуги в России по итогам 2020 года вырастет до примерно 10 миллиардов рублей с 4 миллиардов рублей в 2019 году
"Waves Enterprise – одна из ведущих международных блокчейн-платформ, которая делает существенный вклад в развитие экосистемы децентрализованных решений в мире. Для Microsoft очень важно поддерживать разработчиков инновационных решений и обеспечивать широкую доступность современных технологических инструментов для развития российского бизнеса. Мы уверены, что наше партнерство позволит в полной мере раскрыть потенциал технологии блокчейн в корпоративном сегменте в России, а также во всем мире", – отметила президент Microsoft в России Кристина Тихонова.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
29 октября 2018, 18:50
Памфилова считает, что технологии блокчейн в России нужен ребрендинг
4100516
Обсудить 3
Microsoft CorporationЭкономика
Рекомендуем
Житель Иркутска перевозит детей на надувной лодке
В Иркутске из-за дождей эвакуировали десять человек
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 531 новый случай COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя
В инфекционной больнице №2 в Москве 120 пациентов лечатся от COVID-19
Машины скорой помощи
В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 достигло 16
Смежные квартиры дома
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Twitter зафиксировал атаку, в результате которой были взломаны аккаунты
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Китай нарастил добычу нефти на 1,7%, газа – на 10,3%
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву"
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
В Баку подтвердили возобновление боев на границе с Арменией
Норильск
В Росгидромете оценили загрязнение водных объектов в российской Арктике
Армянские военные в Тавушской области
Ереван сообщил ОБСЕ об обострении ситуации на границе с Азербайджаном
Покупка автомобиля
Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
Устрицы
В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Лента новостейМолния