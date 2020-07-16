https://ria.ru/20200716/1574418000.html
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:39
2020-07-16T09:07
россия
недвижимость
анатолий выборный
госдума рф
общество
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В России предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
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https://realty.ria.ru/20200407/1569676624.html
https://ria.ru/20200427/1570636504.html
Myfiveemail
Квартира ваша, но вы не должны мешать соседям. Почему когда вспоминают о правах забывают об обязанностях?
501
ТолькоЗа Хорошее
Штрафуйте тех, у кого дети по ночам бегают. Нижним точно не уснуть. А то за телик оштрафуют, а за грохот - нет. Онижедети.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недвижимость, анатолий выборный, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского
комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный
в беседе с "Парламентской газетой
".
Отмечается, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей.
"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", — пояснил Выборный.
Он добавил, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты.
Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.