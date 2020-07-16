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В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:07
россия
недвижимость
анатолий выборный
госдума рф
общество
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В России предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
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Квартира ваша, но вы не должны мешать соседям. Почему когда вспоминают о правах забывают об обязанностях?
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Штрафуйте тех, у кого дети по ночам бегают. Нижним точно не уснуть. А то за телик оштрафуют, а за грохот - нет. Онижедети.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, недвижимость, анатолий выборный, госдума рф, общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

07:39 16.07.2020 (обновлено: 09:07 16.07.2020)
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© Fotolia / RodjulianСмежные квартиры дома
Смежные квартиры дома
© Fotolia / Rodjulian
Смежные квартиры дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
Отмечается, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей.
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"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", — пояснил Выборный.
Он добавил, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты.
Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.
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РоссияНедвижимостьАнатолий ВыборныйГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Квартира ваша, но вы не должны мешать соседям. Почему когда вспоминают о правах забывают об обязанностях?
16 июля, 09:07
MMyfiveemail
485001015
Штрафуйте тех, у кого дети по ночам бегают. Нижним точно не уснуть. А то за телик оштрафуют, а за грохот - нет. Онижедети.
16 июля, 08:21
ТХТолькоЗа Хорошее
2713271258
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