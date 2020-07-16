В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 достигло 16

"Еще у 48 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Промышленновского района на фоне коронавируса развилась ишемическая болезнь сердца и тяжелая форма пневмонии. Сорок семь пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1337 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.