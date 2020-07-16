В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 достигло 16

КЕМЕРОВО, 16 июл - РИА Новости. Шестнадцатый человек умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за последние сутки в регионе COVID-19 выявили еще у 48 жителей, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 48 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Промышленновского района на фоне коронавируса развилась ишемическая болезнь сердца и тяжелая форма пневмонии. Сорок семь пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1337 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточняет региональный оперштаб, умер мужчина 1962 года рождения, который жил в поселке городского типа Промышленная.
По данным регионального Роспотребнадзора, 18 новых случаев выявлено в Кемерово, семь – в Новокузнецке, четыре – в Анжеро-Судженске, три – в Киселевске, по два – в Белово, Полысаево, Юрге, Гурьевском и Промышленновском районах, по одному – в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Кемеровском, Крапивинском, Яйском районах.
"Вспышек по области нет", – пояснила собеседница агентства.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 2650 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 1337 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6529 человек, сняты с наблюдения 74 819 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.