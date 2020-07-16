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Китай нарастил добычу нефти на 1,7%, газа – на 10,3%
Китай в первой половине 2020 года нарастил добычу нефти на 1,7% - до 97,15 миллиона тонн, природного газа – на 10,3%, свидетельствуют обнародованные в четверг... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:18
китай
экономика
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китай, экономика

Китай нарастил добычу нефти на 1,7%, газа – на 10,3%

07:18 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Китай в первой половине 2020 года нарастил добычу нефти на 1,7% - до 97,15 миллиона тонн, природного газа – на 10,3%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления.
Объем добычи сырой нефти в Китае за первые шесть месяцев 2020 года составил 97,15 миллиона тонн, что на 1,7% больше, чем за этот же период 2019 года. При этом объем переработки нефти за первое полугодие в годовом выражении вырос на 0,6% - до 320 миллионов тонн.
Отдельно в июне объем добычи сырой нефти в Китае составил 16,2 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за этот же период 2019 года. Объем переработки нефти за июнь этого года в годовом выражении вырос на 9,0% - до 57,87 миллиона тонн.
Объем добычи природного газа за первые шесть месяцев этого года показал рост в 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 94 миллиарда кубометров. Отдельно в июне объем добычи природного газа вырос на 11,3% , составив 15,2 миллиарда кубометров.
Китай в первой половине года увеличил импорт нефти на 9,9% - до 269 миллионов тонн, природного газа - на 3,3% - до 48,3 миллиона тонн.
Помимо этого, за первые 6 месяцев года в стране на 0,6% выросло производство угля – за январь-июнь в Китае добыли 490 миллионов тонн угля, за этот же период КНР импортировала 61,8 миллиарда тонн.
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