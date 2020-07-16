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Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%
Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2% после резкого падения в первом из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют опубликованные в четверг... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:13
ли кэцян
китай
в мире
экономика
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ли кэцян, китай, в мире, экономика

Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%

07:13 16.07.2020
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© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Официальная страница турнира The International в Twitter
ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2% после резкого падения в первом из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро Китая.
"Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%", - говорится в докладе.
Показатели второго квартала оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что экономика Китая на фоне значительных успехов в борьбе с эпидемией и полного возобновления производства вернется к положительной динамике, но рост достигнет лишь 2,4%.
ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
По итогам 2019 года, китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.
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